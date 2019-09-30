إيران: تلقينا رسائل من السعودية عبر قادة دول

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الاثنين، أن بلاده تلقت رسائل من السعودية عبر وسطاء، دون الكشف عن محتوى تلك الرسائل.

وأضاف ربيعي خلال مؤتمر صحفي: "تلقى الرئيس حسن روحاني رسائل من السعودية عبر قادة بعض الدول"، حسبما نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (شبه رسمية).

وقال ربيعي: "إذا كانت السعودية تريد فعلا تغيير سلوكها فنحن نرحب بذلك".

وتابع: "نود أن تكون إحدى الرسائل العلنية للسعودية هي إنهاء حرب اليمن".

ولم يصدر عن الرياض حتى الآن تعليق رسمي حول تصريحات المسؤول الإيراني.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك، فيما أثيرت شكوك أمريكية وسعودية حول احتمالية أن تكون الطائرات المهاجمة انطلقت من أراض عراقية.