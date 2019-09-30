الكشف عن تفاصيل الجدار العنصري الذي تقيمه إسرائيل حول قطاع غزة

نشرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12، تفاصيل بناء جدار إسمنتي فوق وتحت الأرض، سيحيط بقطاع غزة، الاثنين، الذي تقيمه إسرائيل سياج بطول 60 كيلومترا.



وقالت القناة الإسرائيلية: "تم حتى الآن، استكمال 43 كيلومترا من الجدار، وهو ما يمثل 70 %من المشروع".

وكانت إسرائيل قد أطلقت المشروع الضخم قبل عامين، وتتوقع استكماله قريبا.



وسبق لوسائل إعلام إسرائيلية، أن نشرت تفاصيل أولية عن أعمال بناء الجدار، ولكنها المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن التفاصيل الكاملة، وذلك بعد أن قالت القناة الإسرائيلية، إن الرقابة العسكرية وافقت على نشر الأرقام، التي أكدت مشاركة 100 آلية هندسية و1400 عامل أجنبي، يعملون في الليل بالنهار، في صبّ 2.3 مليون طن من الخرسانة الذي سيستهلكها الجدار.



ولفتت إلى تنفيذ المشروع يتطلب 2.3 مليون طن من الخرسانة و140 ألف طن من الحديد، مشيرة إلى أنه "تم بناء عدد من المصانع الخرسانية على طول مسار الجدار لتلبية الطلب".



وقالت المصادر: "يعمل حوالي 1400 عامل على مدار 24 ساعة في اليوم، بواقع 6 أيام في الأسبوع، من بينهم 900 عامل في ساعات النهار و500 عامل في ساعات الليل".

وأضافت: "معظم العمال هم من العمال الأجانب الذين قدموا من البرازيل وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا ومولدوفا، العمال يعملون في مجموعات منتشرة على طول مسار الجدار، تعمل حوالي 50 مجموعة في نفس الوقت، ولديها حوالي 100 آلية هندسية متطورة".



واستنادا إلى القناة الإسرائيلية فإن الجدار يبدأ في جنوب قطاع غزة، بالقرب من المثلث الحدودي بين إسرائيل ومصر، ويمتد من هناك.



وقالت: "يمكن لأي شخص يقترب من المنطقة بالفعل رؤية الجدار الصلب فوق الأرض، إنه جدار ضخم يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، تم وضع أجهزة الإنذار والوسائل التكنولوجية المتقدمة به لتعقب ما يحدث على الجانب الآخر".



وأشارت إلى أن أجهزة الإنذار المتطورة يمكنها أن تستشعر ما يجري تحت الأرض.



وكانت إسرائيل بررت إقامة هذا الجدار الضخم لمنع حفر الأنفاق التي من شأنها أن تصل إلى إسرائيل أسفل الحدود مع قطاع غزة.



واستنادا إلى المحطة الإسرائيلية، يطلق على الجدار الجاري إقامته "الجدار الخرساني الذكي".



وقالت: "هو جدار خرساني استقرائي، لا يمكن توضيح تفاصيل عمله، ولكن من اسمه يمكن فهم أنه ينبه حول ما يجري حوله، وهذا التحذير يتضمن تكنولوجيا متطورة واستخبارات متقدمة ".



وأضافت: "منذ بدء الأعمال على الجدار تحت الأرض كشفت قوات الأمن عن 17 نفقا إرهابيا تم شقها للوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، وبمجرد الانتهاء من العمل في المشروع الاستراتيجي، تعتقد المؤسسة الأمنية أن اختراق غزة إلى الأراضي الإسرائيلية فوق الأرض وتحتها سيكون شبه مستحيل".



واستنادا إلى المحطة الإسرائيلية، فإنه بموازاة هذا المشروع أقيم حاجز بحري على طول شاطئ "زيكيم" (الحدود الشمالية "البحرية" بين القطاع وإسرائيل) وذلك على بعد 200 متر من الشاطئ.



ونقلت عن عيران أوفير، مسؤول المشروع قوله: "هذا واحد من أكبر المشاريع وأكثرها تعقيدًا في البلاد".



وأضاف: "جميع العاملين في المواقع يعملون بالسترات الواقية، ومواقع العمل بها كاميرات ورادارات كما أنشأنا وحدات عسكرية متطورة للمراقبة".