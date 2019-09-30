تفجيرات تستهدف قاعدة أمريكية بالصومال وحركة الشباب تتبنى العملية‎

استهدفت تفجيرات انتحارية الاثنين، القاعدة العسكرية للوحدات الأمريكية في بلدة بلدوكلي قرب مدينة ونلوين بإقليم شبيلى السفلى جنوبي الصومال.

وبحسب السكان الذين تحدثوا للأناضول، شاهدوا ألسنة لهب تنبعث بالقرب من الموقع العسكري للوحدات الأمريكية بالبلدة الواقعة شمال غربي العاصمة مقديشو.

ولم ترصد السلطات المحلية حتى اللحظة (09:00 ت.غ)، وقوع خسائر مادية أو بشرية.

من جهتها أعلنت حركة الشباب في بيان نشره موقع صومال ميمو المحسوب عليها، مسؤوليتها عن التفجيرات الانتحارية التي استهدف القاعدة الأمريكية في بلدة بلدوكلي.