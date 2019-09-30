فتح معبر القائم-البوكمال بين العراق وسوريا

بحضور مدير عام المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي افتتح اليوم الاثنين، منفذ القائم الحدودي مع سوريا بعد ست سنوات من إغلاقه بسبب احتلاله من قبل تنظيم داعش الإرهابي الذي عند إلى تخريبه.



ووافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على فتح المعبر، في وقت أكد العقابي "جاهزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".



وقال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد إن "منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا 360 كم غرب الرمادي (مركز محافظة نينوى)، تم افتتاحه بعد ست سنوات من احتلاله من داعش في عام 2014".



ومنفذ القائم الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، سيطر عليه داعش عام 2014، فيما قام التنظيم آنذاك بتفجير جميع البنى التحتية فيه.



واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار غرب البلاد من التنظيم المتطرف وعمدت إلى إعادة تأهيله وإصلاح الأضرار فيه.