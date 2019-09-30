قطر تعتزم افتتاح قنصلية في أربيل وتشجيع الاستثمار في الإقليم

أعلن سفير الدوحة لدى بغداد، خالد حمد السليطي، الأحد، عزم قطر فتح قنصلية لها بأربيل، في إطار سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم شمال العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع السليطي بأربيل مع رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان برزاني، ووفد مرافق له.

وأفادت رئاسة الإقليم، عبر بيان، بأن الطرفين سلطا الضوء "على علاقات أربيل بغداد والحوار الهادف إلى حل المشاكل بين الطرفين، والأوضاع السياسية والاقتصادية لإقليم كردستان والعراق وأحوال النازحين واللاجئين في الإقليم".

وأكد برزاني على أن إقليم شمال العراق "مهيأ للاستثمار الأجنبي، ويقدم كل التسهيلات للمستثمرين القطريين لإشراكهم في عملية التنمية".

ووصف مشاركة الشركات القطرية في معرض (بروجيكت إراك) الدولي الذي يقام في أربيل الاثنين بـ"الهامة والإيجابية".

وعبر برزاني عن رغبة إدارته في بناء علاقات أمتن مع قطر، وفقا لما ورد في البيان.

من جانبه، أكد سفير قطر في العراق "رغبة بلاده في المزيد من تعزيز العلاقات مع الإقليم".

وأبدى لتحقيق هذا الهدف، النية لافتتاح قنصلية قطرية في أربيل والعمل على تشجيع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال القطريين للاستثمار وتشغيل رؤوس أموالهم في الإقليم"، وفق البيان ذاته.