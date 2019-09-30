4 سنوات على بدء التدخل الروسي في سوريا

مضت أربعة أعوام منذ بدأ التدخل الروسي في سوريا، في 30 أيلول/سبتمبر 2015، تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وقد شكل ذلك التدخل نقطة تحول أساسية في الثورة السورية، لصالح النظام.

وقد تدخلت روسيا بأحدث المقاتلات والأسلحة ووحدات من القوات الخاصة، وجنود مرتزقة لجانب النظام لتستعيد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، ما تسبب بمقتل أكثر من 6 آلاف من المدنيين وتشريد الملايين.

وظهر التأثير الروسي العسكري جلياً نهاية عام 2016 بسيطرة النظام على مركز مدينة حلب والمناطق الشرقية منها، بعد قصف مكثف على المدينة وعلى مواقع المعارضة.

وعلى غرار حلب، سيطرت قوات النظام بفضل الدعم الروسي، على مواقع المعارضة في العاصمة دمشق ومحافظات حمص ودرعا والقنيطرة.

وبالمقارنة بخرائط أعدتها الأناضول، يتبيّن سيطرة النظام السوري بفضل التدخل الروسي على 60 بالمئة من أراضي البلاد.

وبحسب التقرير الخاص الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد لقي 6 آلاف و686 مدنيا حتفهم، منذ 30 سبتمبر/أيلول 2015 حتى الآن.

وتشير المصادر المحلية أنّ هذه الأرقام تشمل القتلى الذين تم التعرف على هوياتهم، وتؤكد أنّ أعداد القتلى تتجاوز هذه الأرقام بأضعاف.

وصنّف تقرير الشبكة مقتل 5 مدنيين وما فوق على أنه مجزرة، محصياً ارتكاب روسيا لـ 335 مجزرة في سوريا خلال الأعوام الأربعة.

لم يكتف الروس بإدارة ساحة القتال، بل تفاوضوا مع ممثلي المعارضة بدلا من النظام، وجرى ذلك في حلب والشام وحمص ودرعا والقنيطرة، ليتم نقل المدنيين بعد هذه المفاوضات إلى الشمال السوري.

ولا يقتصر التدخل الروسي على الطيران بل قامت وحدات من القوات الخاصة الروسية بدعم قوات بشار الأسد في استهداف مناطق المعارضة في إدلب، مخترقة اتفاقية أستانة، التي تعد روسيا دولة ضامنة لها إلى جانب تركيا وإيران.

وجراء الدعم الروسي سيطرت قوات النظام على عدة مواقع في منطقة خفض التصعيد جنوبي محافظة إدلب السورية.