الحوثيون يمنعون دخول مسؤول أممي إلى صنعاء ويجبرونه على المغادرة

قال مسؤولون يمنيون إن المتمردين الحوثيين منعوا دخول مسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها.

جاء هذا التطور في أعقاب تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

وذكر المسؤولون لأسوشيتد برس أنه بعد وصول ممثل المفوضية، العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء أمس الاثنين، استقل ضباط أمن حوثيين الطائرة، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة.

تحدث المسؤولون اليوم الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث للصحفيين.

وأكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، طرد العبيد من صنعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.