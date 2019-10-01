ي ب ك الإرهابي يقتل امرأة في مخيم الهول في شرق سوريا

قتلت امرأة الاثنين وأوقف العشرات في مخيم الهول بسوريا الذي يستقبل آلاف الأجنبيات من تنظيم داعش الأرهابي، كما ذكر مصدر محلي، وتضاربت الروايات حول ظروف الحادث.

وازدادت الحوادث في الأشهر الاخيرة في مخيم الهول للاجئين الواقع شمال شرق سوريا، حيث يتكدس نحو 70 الف شخص في ظروف صعبة.

وأقيم سور للفصل بين الأجنبيات وأولادهن، وبين باقي السوريين والعراقيين في المخيم.

وقالت فرانس برس نقلا عن مصدر طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة "هناك جرحى من قسم النساء المهاجرات (الأجانب) قتيلة".

وقال المصدر نفسه "المرأة قتلت بيد نساء داعش بالسكين بعد أن حاكمنها، والجرحى أصيبوا بعد مهاجمتهم للأسايش إثر رغبة الأخيرة بالتدخل لإنقاذ حياة المرأة التي كانت تتم محاكمتها".

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، وأوردت مصادر روايات مختلفة ردا على أسئلة فرانس برس.

وذكر المصدر أن أجنبيات من تنظيم داعش شكلن محاكم لمحاكمة نساء أخريات وقد أقدمن على طعن الضحية التي حاول عناصر الأمن في المخيم إنقاذها.

وأوردت وكالة أنباء محلية أن أجنبيات "شكّلن محاكم سرية لبعض النساء الأخريات بتهمة ابتعادهن عن فكر داعش المتطرف". لكن الوكالة ذكرت أنه مع تدخل عناصر الأمن حصل تبادل لإطلاق النار مع نساء من داعش ما أسفر عن مقتل إحداهن.

وأفادت رواية اخرى لم يتسن لفرانس برس التحقق منها بصورة مستقلة عن خلاف بين أسر تنظيم داعش وعناصر أمن المخيم حين أتوا على ما يبدو لنقل اولاد في الـ15 الى مركز آخر.

وفي آذار/مارس أعلن القضاء على "الخلافة" التي أعلنها التنظيم المتطرف بعد سيطرة قوات التحالف بقيادة واشنطن على بلدة الباغوز آخر معاقله في شرق سوريا.

وقد تم إجلاء عشرات آلاف الأشخاص بينهم نساء واطفال أجانب ومحليين ونقلوا إلى مخيم الهول.

وهناك 12 ألف أجنبي، 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل، في المخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيا ي ب ك/بي كا كا الإرهابي وتطالب حكومات بلادهم باستعادتهم.

والاثنين جاء في تقرير للأمم المتحدة وزع على الصحافيين أن "التوتر على أوجه في مخيم الهول مع تسجيل حوادث أمنية أسبوعيا".