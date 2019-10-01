رئيس الوزراء العراقي يتهم إسرائيل مباشرة بقصف مواقع الحشد الشعبي

صرح قيادي في الحشد الشعبي، الثلاثاء، أن إعلان رئيس الوزراء العراقي ضلوع إسرائيل بقصف مقرات الحشد مؤخراً هو "ضوء أخضر لأخذ الثأر".

وكتب أبو آلاء الولائي، الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" المنضوية ضمن الحشد الشعبي، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "إعلان عبد المهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر".

ومساء الاثنين، اتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، للمرة الأولى إسرائيل مباشرة باستهداف مواقع لـ"الحشد الشعبي" في تفجيرات مشبوهة هزت المواقع الشهر الماضي.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع قناة الجزيرة "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير أن إسرائيل من قامت بذلك".

وأضاف: "الكثير من المؤشرات تدل على أن لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".

وتعرضت مواقع عسكرية عدة تابعة للحشد إلى قصف من قبل طائرات مسيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون اتهامات رسمية عراقية لأي طرف حتى تصريحات عبد المهدي.