احتجاجات العراق.. واشنطن تندد بالعنف ولندن تدعو لتلبية المطالب

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، باستخدام العنف في احتجاجات تشهدها عدة مدن عراقية، فيما دعت بريطانيا إلى احترام حق "التظاهر السلمي" وتلبية مطالب المحتجين "المشروعة".

وفرقت قوات الأمن بالقوة، صباح الأربعاء، محتجين في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد، وفي ساحة الطيران وسط العاصمة، غداة سقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى خلال احتجاجات، بحسب مفوضية حقوق الإنسان بالعراق.

وقالت السفارة الأمريكية ببغداد، في بيان، إنها تأسف لـ"استخدام العنف، وتحث على تخفيف حدة التوتر"، و"تواصل مراقبة الاحتجاجات عن كثب".

وأضافت أن "التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من جانب أي طرف".

وتابعت: "نشعر بالأسى على الأرواح التي أزهقت، ونقدم تعازينا لذوي الضحايا، مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين".

ودعت السفارة الأمريكية "الأطراف كافة إلى نبذ العنف، مع ضبط النفس في الوقت ذاته".

فيما قال السفير البريطاني في بغداد، جون ويلكس، إن "المظاهرات الحالية في العراق تستحق الاحترام، تجسيدًا لحق التظاهر السلمي، ويتطلب ذلك إبداء ضبط النفس من جانب القوات الأمنية العراقية".

وأردف ويلكس، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "من المهم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد".

وتظاهر آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، الثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير وظائف، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر "الجمهورية" المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى الحكومة الاتحادية.

وتسببت المواجهات في سقوط أربعة قتلى في بغداد وخامس في محافظة ذي قار (جنوب)، إضافة إلى عشرات الجرحى، وفق مفوضية حقوق الإنسان.