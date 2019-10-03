استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخين دون وقوع أضرار

كشف مصدر أمني عراقي، الخميس، أن الانفجار الذي وقع فجر الخميس في العاصمة بغداد، ناجم عن استهداف صاروخين للمنطقة الخضراء المعروفة بتحصينها الشديد.

وأفاد مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه للأناضول، أن الصاروخين لم يخلفا أي أضرار بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق مايلز كاجينز، في بيان، أن انفجارا وقع في المنطقة الخضراء، لم يطل أيا من منشآته.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية، بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار سفارات أجنبية.

ولم يصدر بيان على الفور من السلطات العراقية حول الانفجار حتى (الساعة 6:30 ت.غ).

وفرضت قوات الأمن فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال في عموم العاصمة بتعليمات من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقد قتل 12 متظاهرا بينهم عناصر أمن وجرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.