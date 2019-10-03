بسبب الاحتجاجات إغلاق معبرين حدوديين بين العراق وإيران

أغلق العراق معبرا حدوديا مع إيران بسبب الاضطرابات الكبيرة التي يشهدها والاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة والعديد من المحافظات الجنوبية، وفق ما قال مسؤول عراقي.

وأضاف المسؤول أن منفذ خسروي الحدودي مع إيران في محافظة ديالى شرقي البلاد سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

يأتي هذا فيما أعلنت إيران إغلاق معبري خسروي بمحافظة "كرمانشاه"، وجذابة في "خوزستان" الحدوديين، بسبب تطور الأوضاع الأمنية في العراق.

وفي بيان صادر، الخميس، قال قائد حرس الحدود الإيرانية، قاسم رضائي، إنه تم إغلاق منفذي "خسروي" و"جذابة" الحدوديين مع العراق اعتبارا من ليلة الأربعاء/الخميس أمس، بسبب الأحداث التي تشهدها بغداد ومدن أخرى.

وقال المسؤول العراقي إن منفذ الشيب الحدودي بين البلدين أغلق لفترة وجيزة خلال الليل. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع اللوائح.

هذا وهناك تسعة منافذ حدودية بين البلدين.