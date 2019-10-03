الدفاع الروسية: اختبرنا منظومة إس-500 في سوريا بنجاح

قام الجيش الروسي باختبار منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-500، في سوريا، بنجاح، وفق ما كشفت صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

جاء ذلك في تقرير نشرته، الأربعاء، استنادًا إلى مصادر في وزارة الدفاع الروسية وأخرى معنية بالصناعات الدفاعية في البلاد.

وأشار التقرير إلى اكتشاف بعض الثغرات خلال اختبار منظومة الدفاع الجوي إس-500 والعمل على حل تلك الثغرات بسرعة.

وقالت الصحيفة إن اختبار المنظومة انتهى، واعتُبر "ناجحًا".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن تزويد الجيش الروسي بالمنظومة المذكورة سيبدأ عام 2020.

وأعلن شويغو أن بلاده توقفت عن إنتاج 12 سلاحًا بعد فشل اختبارها خلال العمليات في سوريا.