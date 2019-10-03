مواطنون يشاركون يعتصمون في العاصمة الأردنية دعما لإضراب المعلمين

يشارك نحو ثلاثة آلاف شخص اليوم في اعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان دعما لمطالب المعلمين المضربين عن العمل منذ نحو شهر مطالبين بزيادة علاوة الراتب.

وينفذ هؤلاء اعتصامهم أمام مبنى النقابات المهنية الأردنية في منطقة شميساني (غرب عمان) وسط انتشار أمني كثيف، على ما أفاد مصورو فرانس برس.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما حقوق" و"كرامة المعلم كرامة الوطن"، إضافة إلى "نجوع معا أو نشبع معا".

وهتفوا "علي صوتك بالميدان، المعلم ما ينهان" و"علي صوتك في عمان، احنا صمام الأمان".

وألقى مشاركون كلمات دعما لمطالب المعلمين بعلاوة الـ50%، واعتذار السلطات عن ما حصل خلال احتجاجات المعلمين في 5 أيلول/سبتمبر الماضي وفتح تحقيق بما حصل.

وكانت الأجهزة الأمنية منعت في 5 ايلول/ سبتمبر الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين في عمان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في منطقة الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء.

وأعلنت نقابة المعلمين عقب ذلك إضرابا عن العمل يتواصل حتى اليوم رغم إجراءات حكومية وقرار قضائي بوقف الإضراب.

وترفض الحكومة الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن هذه العلاوة ستكلف خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار سنويا فقررت منحهم علاوة شهرية تتراوح بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا).

إلا أن المعلمين يصرون على علاوة 50 بالمئة على راتبهم الأساسي في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وجاء الإضراب مع بدء نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، كما رفعت ضريبة الدخل وفرضت رسوما جمركية جديدة وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة.