الحكومة المؤقتة تعلن دمج الجبهة الوطنية للتحرير بالجيش الوطني تحت وزارة الدفاع

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، اليوم الجمعة، توحيد "الجبهة الوطنية للتحرير"، أكبر فصائل الجيش الحر في الشمال، مع الجيش الوطني السوري، التابع للحكومة.

وفي مؤتمر عقده في ولاية أورفة التركية، بمشاركة، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، اللواء سليم إدريس، قال مصطفى: "نعلن اليوم اندماج الجيش الوطني والجبهة الوطنية تحت سقف جيش واحد تابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، يعمل وفق الأسس العسكرية النظامية، وسيواصل معاركه لتحرير البلاد من الاستبداد".

وجاء الإعلان بعد اجتماع لقيادات من الفصيلين ومشاورات عدة، بحسب ما صرّح الناطق باسم الجبهة الوطنية، النقيب ناجي مصطفى، لوكالة أنباء محلية، إذ أكد أن ما جرى هو "توحد تحت مظلة وزارة الدفاع".

ولفت رئيس الحكومة المؤقتة إلى أنّ فصائل الجبهة الوطنية ستتحول إلى الفيالق الرابع والخامس والسادس والسابع في صفوف الجيش الوطني، وتعيد انتشارها ضمن قطاعاتها السابقة.

وحول أهداف الخطوة الجديدة، أشار مصطفى إلى أنَّ وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بمنظومتها الجديدة ستبذل ما بوسعها، وتسخر كافة إمكانياتها للدفاع عن مناطق سيطرة فصائل المعارضة بالشمال السوري، ولتحرير كامل الأراضي السورية من الاستبداد والطائفية وسطوة قوات النظام السوري.