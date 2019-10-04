تركي آل الشيخ يلمح لعزمه مقاضاة محمد علي

ألمح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إلى اعتزامه مقاضاة المقاول المصري محمد علي، أحد أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدفع السلطات الإسبانية لترحيله إلى القاهرة.

وقال "آل الشيخ" الجمعة، عبر صفحته على فيسبوك: "هناك مقاول كان عاوز (يريد) يعمل دور بطولة بس معرفش (لم ينجح)، هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن"، في إشارة إلى "علي"، دون أن يذكر اسمه في التدوينة.

وأضاف: "بصفتي مالك نادٍ في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرا لتجاوزاته (..) قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا".

وأضاف: "يارب أكسب القضية.. مين عارف ممكن يرحّلوه لبلده الأصلي".

ولم يصدر عن "علي" الذي يقول إنه يقيم في إسبانيا، أو عن السلطات الإسبانية تعقيب بشأن ما ذكره تركي آل الشيخ، حتى الساعة 14:30 (ت.غ).

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن نادي ألميريا الإسباني (يلعب في الدرجة الثانية)، أن ملكيته آلت إلى تركي آل الشيخ.

وفي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، خرج معارضون مصريون إلى الشوارع بناءً على دعوة وجهها لهم محمد علي، فيما نظّم آخرون فعاليات مؤيدة للسيسي، وسط تأكيد الأخير بعدم القلق من الدعوات التي أطلقها الأول.

فيما لوّح الرئيس المصري، بإمكانية حشد ملايين المواطنين في الميادين لإبداء تأييدهم له.