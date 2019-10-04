لبنان.. العقوبات الأمريكية تكشف سر المتسولة المليونيرة الحاجة وفاء

بالصدفة وحدها والعقوبات الأمريكية انكشفت أمر متسولة "على باب الله" في صيدا، لبنان، وتبين أنها تملك قرابة المليون دولار أمريكي.

فالحاجة وفاء عوض التي يعرفها أهل صيدا بأنها تتسول لتحصل على كفاف يومها، تملك نحو 900 ألف دولار أمريكي، مودعة في مصرف لبناني.

ففي أغسطس/ آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك"، لارتباطه بأنشطة "حزب الله" اللبناني، مما أدى إلى إغلاق البنك نهائيًا.

هذا الإغلاق ساهم في الكشف عن أن وفاء عوض، المسنة اللبنانية، تمتلك رصيدًا فيه يتجاوز مليار و399 مليون ليرة لبنانية، أي قرابة 900 ألف دولار.

وتداول نشطاء صورة نشرتها قناة "الجديد" اللبنانية، لشيكين مصرفيين، الأول بقيمة 750 مليون ليرة (نحو نصف مليون دولار)، والثاني بقيمة 589 مليون ليرة (قرابة 400 ألف دولار)، موجهين من مصرف "جمّال ترست بنك" إلى المصرف المركزي، باسم الحاجة وفاء، كي يتم صرفهما لها.

وبروح الطرافة، تناول لبنانيون قصة الحاجة وفاء، وعجّ تطبيق "واتساب" بنكات تعلق على القضية، لا سيما في ظل أزمة اقتصادية يمر بها لبنان.

وغرد حساب على "تويتر"، قائلًا: "أفضل طريقة للاستمرار في لبنان اليوم هي بالتسول".

وقالت حسابات أخرى إنها رأت الحاجة وفاء فعلًا في أسواق صيدا وقال أحدهم إنها بارعة في أداء عملها.

وعلى "فيسبوك"، علق عبد الرزاق الزغبي بأن التسول في لبنان مربح أكثر من العلم.

ورأى غازي بنجق أن القضاء يجب أن يتحرك في مثل هذه القضايا.

وتلك الواقعة ليست الأولى بلبنان، ففي مايو/ أيار 2018، برزت قصة السيدة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها تمتلك ما يزيد عن مليون دولار أمريكي، فيما عرفها أهالي العاصمة بيروت طيلة سنوات بأنها متسولة بحالة يرثى لها.