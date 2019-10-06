"اعتذار ثم اتفاق" ينهيان أطول اضراب للمعلمين في تاريخ الأردن

أعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد واستئناف الدراسة اليوم بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارا للمعلمين عن "انتهاكات" تعرضوا لها في الاحتجاجات، والتوصل إلى اتفاق حول زيادة رواتبهم.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة ونقابة المعلمين، أمام مقر النقابة بالعاصمة عمان، عقب جولتين حواريتين، السبت، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين: "تم الاتفاق على وقف الإضراب والعودة إلى المدارس صباح اليوم".

من جهته، قال نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة ناصر النواصرة: "نشهد هذا الاتفاق التاريخي، ونعلن وقف أطول إضراب في تاريخ الأردن، ثم حصول المعلم على مطالبه بالعلاوة والاعتذار".

وحول مضمون الاتفاق، أوضح النواصرة: "المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات؛ فبدأت بعلاوة 35% على الراتب الأساسي لمعلمي الرتبة الأولى، و40% للرتبة الثانية، و50% للرتبة الثالثة، و65% للرتبة الرابعة، و75% للمعلم القائد وهي رتبة مستحدثة".

وأكد "إن العلاوة سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2020، وقد تحققت مطالب أخرى لا تقل عن المطلب المادي"، دون أن يذكر تفاصيلها.

وسبق الإعلان عن الاتفاق اعتذار للمعلمين قدمه الرزاز عبر حسابه على "فيسبوك"، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي لهم، الذي يوافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وأثنى الرزاز في رسالته على المعلمين ودورهم، قائلا: "كما قلنا من قبل ونؤكد: كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".

وأعرب عن أسف الحكومة "لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين"، وأكد التزام الحكومة باستكمال التحقيق فيما تعرض لها معلمون خلال احتجاجات سبتمبر والأخذ بنتائجه. وأضاف: "ننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وختم بالقول: "نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها".