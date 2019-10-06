"السوري الحر" يشتبك مع إرهابيي "ي ب ك" بعد محاولتهم التسلل إلى أعزاز

اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري الحر، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بعد محاولة مسلحي الأخير في مدينة "تل رفعت" التسلل إلى مدينة أعزاز.

وقال مراسل الأناضول إن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" الذين يحتلون "تل رفعت" ومحيطها، حاولوا مساء السبت، التسلسل من خطوط الجبهة بمنطقة "كفر خاشر" جنوبي أعزاز إلى منطقة خاضعة لسيطرة "السوري الحر".

وأوضح أن اشتباكات اندلعت في المنطقة بعد تصدي مقاتلي الجيش السوري الحر للمحاولة.

ومنذ نحو 3 أعوام، يحتل "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي مدينة "تل رفعت" الواقعة جنوبي أعزاز وجنوب شرقي منطقة "عفرين".

وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المنطقة على الهجرة، ويواصل بشكل متكرر محاولاته للتسلسل إلى مناطق الجيش السوري الحر.