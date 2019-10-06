تونس تفتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية وسط تنافس محموم

فتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ ثورة 2011، يدلي خلالها اكثر من سبعة ملايين ناخب بأصواتهم.

واصطف عشرات الناخبين أمام مركز الاقتراع في العاصمة. ويتنافس في الانتخابات حوالى 15 ألف مرشّح على 217 مقعدا في البرلمان، من أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة.

وبدأت عمليات التصويت خارج تونس الجمعة وسجلت نسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 4,6 في المئة في الساعة 13,00 بتوقيت غرينيتش السبت.

ويتوقع مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتّتاً، مع تركيبة برلمانيّة مؤلّفة من كُتل صغيرة، ما سيجعل من الصعب التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك على ضوء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة التي أفرزت مرشحين غير متوقّعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

لم تكُن حملات الانتخابات النيابيّة لافتةً، بل كانت باهتةً أحياناً، بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جرّاء وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى "صدمة" الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة.

نظّم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونيّة لمرشّحي الانتخابات التشريعيّة، إلا أنّها لم تلق نجاحاً ومتابعة من التونسيّين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسيّة الأولى.