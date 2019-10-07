الولايات المتحدة تبدأ سحب قواتها من شمال شرق سوريا

بدأت القوات الأمريكية عملية انسحاب من مناطق تمركزها على طول الحدود مع تركيا، وفق ما أورد ما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل تنظيم بي كا كا/ي ب ك عمودها الفقري.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن قواته في شمال شرق سوريا ستتنحى جانبا عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والأمريكي حول "المنطقة الآمنة" التي من المخطط إقامتها شرق الفرات بسوريا.

وقالت قيادة قسد في بيان "القوات الأميركية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا".

وحذرت من أن "هذه العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا سيكون لها الأثر السلبي الكبير على حربنا على تنظيم داعش وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".

وأكد مصدر في قسد لوكالة فرانس برس بأن "القوات الأميركية انسحبت اليوم من نقاطها على الشريط الحدودي في بلدتي رأس العين وتل أبيض".

وجاء هذا الانسحاب بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض في بيان أنه "قريباً، ستمضي تركيا قدماً في عمليتها التي خططت لها طويلاً في شمال سوريا"، مؤكداً أن "القوات المسلحة الأميركية لن تدعم العملية ولن تنخرط فيها (..)، ولن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة" عند الحدود مع تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جدد السبت عزمه شنّ عملية عسكرية عبر الحدود "في أقرب وقت". وأبلغ نظيره الأميركي في اتصال هاتفي ليلاً إنه "يشعر بالإحباط لفشل البيروقراطية العسكرية والأمنية الأميركية في تنفيذ الاتفاق" الذي أبرمه الطرفان في آب/أغسطس بشأن إقامة منطقة عازلة في شمال وشرق سوريا، تفصل الحدود التركية عن مناطق سيطرة تنظيم بي كا كا/ي ب ك الإرهابي.