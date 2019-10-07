لافروف في جولة عراقية تشمل بغداد وأربيل

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة رسمية لبغداد التي وصلها صباح اليوم ضمن جولة تشمل أربيل أيضاً.

وقال مصدر دبلوماسي من الخارجية العراقية، إن لافروف التقى فور وصوله نظيره العراقي محمد علي الحكيم.



وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع لافروف برئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد وبالرئيس برهم صالح، لمناقشة الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج.



وأكد المصدر أنه من المزمع يزور لافروف أيضا إقليم شمال العراق ويلتقي قيادات الإقليم.



وزيارة لافروف إلى بغداد هي الأولى منذ أن تولى عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي.



كما ستكون الزيارة الأولى على الإطلاق إلى إقليم الشمال.