واشنطن تواصل إرسال المساعدات اللوجستية والعسكرية إلى "ي ب ك" الإرهابية

دخلت مساء اليوم الاثنين 80 شاحنة تحمل مساعدات لوجستية وعسكرية، أرسلتها الولايات المتحدة إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك ـ بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن القافلة التي دخلت من معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، ضمت قوالب أسمنتية تستخدم في إنشاء قواعد عسكرية، وعربات رباعية الدفع، ومولدات كهرباء، إضافة إلى حاويات مغلقة.

ورجح المصدر أن تضم تلك الحاويات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية أخرى.

وخلال الأسبوعين الماضيين أرسلت الولايات المتحدة نحو 500 شاحنة من المساعدات العسكرية واللوجستية إلى المنظمة الارهابية.

ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة دعما عسكريا ولوجستيا لـ "ي ب ك" الارهابية، بزعم أنها تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي.