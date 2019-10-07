ورطة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي بعد التطورات الأخيرة في شمال سوريا

اتهم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الولايات المتحدة بعدم الوفاء بتعهداتها تجاهه بانسحابها من شرق الفرات السوري، وترك المنطقة مفتوحة للعملية العسكرية التركية المرتقبة.

جاء ذلك في تغريدة للمدعو "مصطفى بالي" أحد المتحدثين لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، على تويتر الاثنين.

وقال بالي "رغم آلية الأمن وبعد تدمير التحصينات، لم تفِ القوات الأمريكية بمسؤولياتها وبدأت في الانسحاب من الحدود، تاركة المنطقة لتتحول إلى ساحة حرب. لكن قوات سوريا الديمقراطية مصممة على الدفاع عن شمال شرقي سوريا بأي ثمن".

كما أصدرت "قسد" بيانا مكتوبا حول التطورات الأخيرة، أكدت فيه على عدم وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها، وادعت أن ذلك سيترك "أثرا سلبيا كبيرا" على مكافحة تنظيم داعش.

وقدر مسؤولون أمريكيون في اجتماعات حول مكافحة داعش، عدد المقاتلين الأجانب من التنظيم الذين تم القبض عليهم في سوريا وعوائلهم، بنحو 10 آلاف.

ويقبع قسم منهم في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في دير الزور، والباقي في سجون "ي ب ك/ بي كا كا" في القامشلي والحسكة والمالكية، والطبقة، والرقة.

فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعداد داعش المسجونين لدى قسد مبالغ فيها.

وقال أردوغان: "عملية انسحاب القوات الأمريكية شمال سوريا بدأت كما أفاد الرئيس ترامب في اتصالنا الهاتفي أمس".

ولفت أردوغان إلى أنهم يدرسون ماهية الخطوات اللازمة لضمان عدم فرار عناصر داعش من السجون في منطقة شرق الفرات.