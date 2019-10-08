إرهابيو "ي ب ك" يقصفون قرية بعفرين والجيش الوطني يعزز مواقعه قرب منبج

قالت مصادر سورية محلية إن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي قام بقصف قرية مريمين في منطقة عفرين شمال غرب حلب بالمدفعية الثقيلة.

وأوضحت المصادر أن الجيش التركي قام بالرد على ذلك بقصف تمركزات التنظيم في قريتي شوارغة ومالكية القريبتين.

يأتي ذلك في وقت دفع فيه الجيش الوطني السوري بأعداد كبيرة من العناصر والآليات المدرعة من مناطق سيطرته شمالي سوريا، إلى خطوط الجبهة مع مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة المنظمة الإرهابية.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الجيش الوطني يهدف من خلال هذا الحشد إلى تقوية خط الجبهة ضد عناصر ي ب ك الإرهابي، ومنع أي هجوم للمنظمة عقب انطلاق العملية العسكرية التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات.

وتأسس الجيش الوطني السوري بشكل رسمي مطلع الشهر الجاري، بعد اندماج فصائل الجيش السوري الحر في ريفي حلب الشمالي والغربي وريف إدلب شمالي سوريا، ولا يعرف رقم دقيق لأعداد مقاتليه إلا أنهم بعشرات الآلاف.