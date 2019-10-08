الجزائر تنفي توقيف نائبة فرنسية وتحذر من أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية

نفت الخارجية الجزائرية توقيف النائبة الفرنسية من اليسار المتطرف ماتيلد بانو خلافا لما زعمته مجموعتها السياسية في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وكان حزب "لا فرانس انسوميز" (فرنسا المتمردة) أعلن القبض على النائبة في الاول من تشرين الاول/أكتوبر في ولاية بجاية (220 كم شرق العاصمة)، ثم إعادتها "تحت الحراسة" إلى العاصمة الجزائرية حيث "وضعت تحت المراقبة في فندق" قبل مرافقتها إلى المطار للعودة إلى فرنسا.

يشار الى أن هذا الحزب بزعامة جان لوك ميلانشون.

وقالت بانو إنها "منعت من التحرك" بعد حديث مع الطلاب والأساتذة الذين شاركوا في مسيرة للحركة الاحتجاجية التي تهز الجزائر منذ شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية الجزائري صابري بو قادوم: "هي نائبة في فرنسا وليس في الجزائر، ويمكن تفسير مشاركتها في المسيرات في الجزائر على أنها تدخل أجنبي وتعرض للسيادة الوطنية".

فيما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الوزير "لم يتم القبض عليها".

وكتبت النائبة على صفحتها على فيسبوك الثلاثاء "لم آت إلى الجزائر لخلق مشاكل. كنت أزور مواطنين مناضلين من اجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية. التقيت مسؤولين ومنتخبين من عدة أحزاب تقدمية وشبكة مناهضة للقمع ومواطنين".

والاثنين كتبت أنها في الجزائر منذ الأحد "باعتبارها مناضلة من أجل ثورة المواطنين" وأنها شاركت في تجمع لإطلاق سراح موقوفين أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية.