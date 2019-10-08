من جديد.. "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية تتجه إلى دمشق طلباً للعون

صرح شاهين جيلو، القائد في منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية، أن المنظمة تسعى للتعاون مع النظام السوري لمواجهة العملية العسكرية التركية المحتملة في شرق الفرات.

ووفقا لمواقع إنترنت تابعة للمنظمة الإرهابية، يخطط جيلو للتعاون مع النظام السوري عقب انسحاب القوات الأمريكية من شرق الفرات واستعداد الجيش التركي في دخول المنطقة.

وتسعى المنظمة الإرهابية لاستخدام النظام السوري درعاً لمنع دخول تركيا شرق الفرات ولمواصلتها احتلال المنطقة.

كانت منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" قد أجرت محادثات مع النظام السوري العام الماضي خلال عملية "غصن الزيتون" التركية، إلا أنها فشلت في الحصول على نتائج مرغوبة.

وتسعى تركيا من خلال العملية العسكرية المرتقبة في مناطق شرق نهر الفرات السورية، للقضاء على التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي تطال المدن التركية القريبة من الحدود، وتوفير البيئة الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم وتشكيل فرصة جديدة لإحلال وحدة الأراضي السورية.