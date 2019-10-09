روسيا: الدول الضامنة أقنعت النظام السوري والمعارضة بالبدء بمحادثات صياغة الدستور

قال وزير الخارجية الروسي إن الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة التفاوضي (تركيا روسيا إيران)، تمكنت من إقناع النظام السوري والمعارضة ببدء محادثات ملموسة في إطار لجنة صياغة الدستور.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سيرغي لافروف، الأربعاء، مع نظيره الكازاخستاني مختار تلاوبردي، في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

من جانبه قال وزير الخارجية الكازاخستاني، إن تعزيز التعاون مع روسيا من أولويات بلاده على صعيد السياسة الخارجية.

وأضاف أنه بحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية بكامل تفاصيلها، وأنهما اتفقا على التحرك المشترك لحل العديد من القضايا الاقليمية والدولية.