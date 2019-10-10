تركيا تطهر قريتين في تل أبيض من إرهابيي ي ب ك

سيطر الجيش الوطني السوري، الخميس، على قريتي اليابسة وتل فندر غربي مدينة تل أبيض شرقي سوريا، بعد اشتباكات مع منظمة ي ب ك/بي كا كا الإرهابية، ضمن عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي أمس.

وقال مراسل الأناضول، إن مقاتلي الجيش الوطني السوري دخلوا القريتين قبل قليل بعد اشتباكات مع عناصر المنظمة الذين فروا باتجاه مدينة تل أبيض.

واليوم دخل الجيش الوطني الحدود السورية التركية مناطق سيطرة ي ب ك في شرقي الفرات.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.