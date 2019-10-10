بدء أعمال اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي

بدأت في العاصمة العمانية اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة قطرية، لبحث "تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية: "بدأت اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف البيان: "ترأس الاجتماع الفريق أحمد بن حارث النبهاني، رئيس أركان الجيش العماني بحضور رؤساء الأركان بدول المجلس".

وقال النبهاني، إن "مسيرة التعاون العسكري حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات وسط تطور كبير ونوعي".

وأشار أن الاجتماع يسعي إلى" تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم".

فيما شدد أحمد بن علي آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على أهمية تسريع عملية التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

وتطلع إلى "إدامة التعاون في العمل العسكري المشترك واستمراره، وصولًا إلى اتخاذ القرارات والتوصيات التي سيكون لها الأثر الكبير في دعم مسيرة التعاون العسكري بين دول المجلس".

والأربعاء، وصل مسقط، رؤساء أركان جيوش قطر والكويت والإمارات والبحرين والسعودية،، وكان النبهاني في استقبال كل منهم لدى وصوله قاعدة السيب الجوية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، انطلق اجتماع لرؤساء أركان دول مجلس التعاون، في الكويت، وشهد أول مشاركة قطرية في اجتماع عسكري منذ اندلاع أزمة الخليج قبل عامين.

وتشهد المنطقة حاليًا حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران التي عرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.