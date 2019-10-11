استشهاد 4 من الجيش الوطني السوري في كمين لـ "ي ب ك" الإرهابية شرقي سوريا

استشهد 4 مقاتلين من الجيش الوطني السوري، الخميس، في كمين لمنظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مدينة تل أبيض شمالي سوريا.

والخميس عبر الجيش الوطني الحدود التركية إلى سوريا ودخل منطقة شرق الفرات ضمن عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي الأربعاء.

وأفادت مصادر من الجيش الوطني، أن العناصر الإرهابية تخفوا في زي مقاتلي "الوطني" في قرية الدادات، ولدى دخول مقاتلي الجيش الوطني الحقيقيين للمدينة لتمشيطها، اندلعت اشتباكات ما أسفر عن استشهاد 4 وجرح 3 آخرين.

وقد أسفرت الاشتباكات إلى انسحاب الجيش الوطني من القرية إلا أنها عاودت لاحقا الهجوم على العناصر الإرهابية وطردتهم وحررت القرية.

و"الدادات" هي واحدة من 11 قرية حررها الجيش الوطني السوري يوم أمس ضمن عملية نبع السلام.