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البنتاغون يعلن نشر 3 آلاف جندي أمريكي في السعودية مع منظومات دفاعية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.10.2019 19:43
آخر تحديث في 12.10.2019 04:39
البنتاغون يعلن نشر 3 آلاف جندي أمريكي في السعودية مع منظومات دفاعية

وافق وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في السعودية، وفق بيان للبنتاغون الجمعة.

وافاد البيان "وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية" في السعودية، موضحا أن "هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي اضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار) في الشهر الماضي".

ونهاية ايلول/سبتمبر، اعلنت الولايات المتحدة ارسال مئتي جندي الى السعودية في اول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأميركية في 2003.

واضاف البيان ان إسبر "ابلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الاضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية".

وتضم المعدات العسكرية ايضا منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ.

وتأتي الخطوة الاميركية مع استمرار التوتر في الخليج.

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