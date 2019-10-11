النظام السوري: ي ب ك ارتمى في أحضان الصهيونية

أكد نائب وزير الخارجية في نظام بشار الأسد، أن دمشق لن تتحاور مع تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وقال فيصل مقداد لوكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، إن النظام لن يتحاور مع من يتحدثون بمنطق انفصالي أو بمنطق أنهم أصبحوا قوة على أرض الواقع.

ولفت أن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" تخلى عن مصالحه الوطنية وارتمى في أحضان الولايات المتحدة، بل وفي أحضان قوى صهيونية معادية لسورية.

واتهم مسلحي التنظيم بارتكاب فظائع بحق المواطنين السوريين، وأنهم يتحملون مسؤولية أساسية فيما يجري من حرب.

وقبل ساعات من بدء عملية "نبع السلام" العسكرية (8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، أعلن شاهين ديلو، أحد قادة ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أنهم طلبوا من نظام الأسد المساندة في صد أي عملية عسكرية قد تجريها تركيا بالمنطقة.

وهو ما نفته دمشق ووضعت شروطاً مسبقة لحدوث مثل ذلك الأمر.