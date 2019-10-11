تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم صاروخي قبالة سواحل جدة

تعرضت ناقلة نفط إيرانية صباح اليوم إلى إصابات ربما نتجت عن صاروخيتين قبالة ميناء جدّة السعودي، ما تسبب باشتعال النار فيها وتسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.

وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في الجمهورية الإسلامية في بيان أن انفجارين منفصلين ضربا هيكل السفينة على بعد نحو 100 كلم من جدّة.

وأفادت أنهما "كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية"، مشيرة إلى أن "جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرّة كذلك".

وأكّدت الشركة الحكومية أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة نافية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اندلاع حريق على متنها.

ولم يصدر عن السلطات السعودية بيانًا بشأن الأمر حتى الساعة 7.30 ت.غ.