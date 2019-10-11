ي ب ك/بي كا كا الإرهابية ترفع سن التجنيد الإجباري إلى 44 عاماً

قامت منظمة ي ب ك/بي كا كا الإرهابية برفع سن المطلوبين للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها من 39 إلى 44 عام بعيد إطلاق تركيا عملية نبع السلام في المنطقة.

و قبل 15 يوم قامت "ي ب ك" بحملة اعتقالات واسعة في في صفوف الشباب، معظمهم من العرب، وأخضعت المئات منهم للتجنيد الإجباري لزجهم في مواجهة الجيش التركي و"الوطني السوري".

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن عناصر المنظمة تحتجز المدنيين ممن تصل أعمارهم 44 عاما فما دون لتجنيدهم إجبارياً، في مدن القامشلي ورأس العين وتل أبيض والرقة وريفها ومنبج شمالي وشمالي شرقي سوريا .

وأوضحت المصادر أن "ب ي د" تنقل المحتجزين إلى بيوت داخل المدن بعد أن أفرغت معسكراتها تخوفاً من استهدافها من الجيش، وتقوم بإخضاعهم لدورة سريعة في رمي السلاح قبل زجهم في المواجهات العسكرية.

وتتبع "ي ب ك" سياسة التجنيد الإجباري منذ سيطرتها على مناطق في سوريا، إلا أنها رفعت من وتيرتها قبيل عملية نبع السلام وبعدها.

والأربعاء، انطلقت عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.