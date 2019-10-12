صحفي سرياني يتهم تنظيم "ي ب ك" الإرهابي باستخدام المدنيين دروعا بشرية

قال الصحفي السرياني أوجين كورت هانينك، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يستخدم المدنيين شمالي سوريا، دروعاً بشرية بوجه الجيش التركي.

جاء ذلك في مقال نشره "هانينك" الذي يعيش في السويد، على موقع "Hujada" الصادر عن الاتحاد الآشوري السويدي.

وأكد الصحفي أن السريان عاشوا تجارب مريرة على يد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمال سوريا.

وأشار أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وضع أحلاماً كبيرة لنفسه في المنطقة إثر حصوله على دعم وسائل الإعلام الغربية، بعد أن رأى نفسه حليفاً للولايات المتحدة.

وذكر أن التنظيم الإرهابي نفذ اغتيالات ضد زعماء السريان، وقام بتطهير عرقي ضد المناطق السريانية، ورفض حصول الشباب السريان على فرص عمل، وصادر الأموال والممتلكات السريانية، واستهدف أماكن عملهم بالقنابل، ودمر مدارسهم.

وبيّن أن وسائل الإعلام السريانية أكدت دائماً على الانتهاكات المذكورة، في حين أن الإعلام الغربي خلق صورة وردية لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على أنه نموذج يحتذى به في سوريا.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي يحاول نقل المعركة إلى المناطق السكنية، ويدعو السكان إلى القدوم إلى الحدود ليكونوا دروعاً بشرية، مؤكداً أن السكان لم يمتثلوا لهذه الدعوة.