الجيشان التركي والوطني السوري يحرران الجزء الغربي من مدينة تل أبيض

حررت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام"، الجزء الغربي من مدينة تل أبيض شرق نهر الفرات بسوريا، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وتواصل قوات الجيشين التركي و"الوطني السوري" تقدمها في إطار عملية "نبع السلام" وتحرير مناطق جديدة من الإرهاربيين.

وبحسب مصادر في الجيش الوطني السوري، فقد بسط مقاتلوه سيطرتهم الأحد، على الجزء الغربي من مدينة تل أبيض، بريف محافظة الرقة.

وأضافت المصادر نفسها أن الاشتباكات تتواصل بعنف بين قوات الجيش الوطني السوري وعناصر "ي ب ك/بي كا كا"، جنوبي وشرقي مركز المدينة.

كما استولت قوات " الوطني السوري" على ما يسمى بمركز مكافحة الشغب التابع لـ "ي ب ك/بي كا كا".

وسيطرت القوات المشاركة في عملية "نبع السلام"، على مركز مدينة، وبلدة واحدة و56 قرية منذ انطلاق العملية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.