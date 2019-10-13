فوز ساحق لقيس سعيد في رئاسيات تونس بحسب سبر لآراء الناخبين

حقق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد، الأحد، فوزاً ساحقاً على منافسه عن حزب قلب تونس نبيل القروي، وفق استطلاع لسبر آراء الناخبين.

وقالت وكالة أمرود لسبر الآراء (خاصة) إن سعيد حصل على 72.53 % من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل القروي على 27.47 %.

وتداولت عدة قنوات ومواقع أخبار محلية هذه النتائج التي أعلنها مدير مؤسسة أمرود كونسلتينغ نبيل بالعم، للقناة التاسعة الخاصة.

وكان سعيّد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 % فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5%.