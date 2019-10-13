قوات "نبع السلام" تسيطر على طريق (إم 4) الدولي بعمق 30-35كم

أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على الطريق الدولي (إم 4)، الواصل بين منبج والقامشلي، بعد النزول إلى عمق 30-35 كيلومترا شرق نهر الفرات في إطار عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت.

وقالت الوزارة إنه "تمت السيطرة على الطريق البري (إم 4) بعد الوصول إلى عمق 30-35 كيلومتر، نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية نبع السلام".

وتضمن بيان الوزارة مقطع فيديو يظهر تحركات القوات المشاركة في العملية العسكرية.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.