مقتل مدنيين اثنين بهجوم "ي ب ك" في "جرابلس" السورية

قتل مدنيان، الأحد، جراء هجوم نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في مدينة جرابلس شمالي سوريا.

وقصف الإرهابيون من منبج غربي الفرات، سيارة على الطريق بين ناحية الغندورة ومنبج، باستخدام صواريخ مضادة للدبابات.

وأدى الهجوم الإرهابي، إلى مقتل مدنيين اثنين، بينهما امرأة، وإصابة آخرين، بينهما طفل.

وتوجه عناصر الجيش الوطني السوري في المنطقة، إلى موقع الهجوم مباشرةً بعد وقوعه، وحاولوا مساعدة ضحايا العمل الإرهابي.

يُذكر أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، يستهدف مرارا منذ انطلاق عملية "نبع السلام" التركية، الأحياء السكنية والمدنيين، في مناطق الشمال السوري.

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.