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إسرائيل تعتقل محافظ القدس المحتلة وقياديين من "فتح"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.10.2019 10:57
آخر تحديث في 14.10.2019 10:58
إسرائيل تعتقل محافظ القدس المحتلة وقياديين من فتح

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث وأمين سر حركة "فتح" في المدينة شادي مطور، دون توضيح سبب الاعتقال.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان "الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة".

وقالت الهيئة إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل غيث في بلدة سلوان واعتقلته.

وأضافت "كما اعتقلت قوات الاحتلال، كل من أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد اقتحام منزله في المدينة، وأمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر دوريش، بعد اقتحام منزله بالبلدة".

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