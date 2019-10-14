انفجارات مجهولة قرب قاعدة للحشد الشعبي في بغداد

سمعت أصوات انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي في منطقة المدائن جنوب شرق بغداد، وفق ما أفادت مصادر عراقية وعربية، الاثنين.

وقالت وسائل إعلامية عراقية إن الانفجارات وقعت داخل مقر للدعم اللوجيستي ودعم العتاد الخاص تابع للحشد الشعبي، وذكرت أن القصف تم بصواريخ كاتيوشا، بينما قالت مصادر أخرى إنه بطائرات مسيرة.

هذا ولم يصدر إعلان رسمي من الحكومة العراقية حتى الساعة.

يشار إلى أن العديد من مقرات الحشد الشعبي في العراق تعرضت في الأشهر الأخيرة لقصف من قبل طائرات مجهولة مسيرة، وجهت فيها أصابع الاتهام إلى إسرائيل التي تلتزم الصمت عادة حيال هكذا اتهامات.

ثم حمل رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي الشهر الماضي رسمياً إسرائيل مسؤولية الهجمات التي استهدفت تلك المواقع معتبرا أن إسرائيل هي الوحيدة التي تريد الحرب في المنطقة.

وهو ما اعتبره الحشد الشعبي ضوءاً أخضراً "للثأر" من الهجمات.