تحقيق صحفي: روسيا قصفت عمداً 4 مستشفيات في سوريا خلال 12 ساعة

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، أن الطائرات الروسية قصفت أربع مستشفيات في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا، في فترة لم تتجاوز 12 ساعة في وقت سابق هذا العام.

والغارات التي شنت في شهر أيار/مايو الماضي ونسبتها نيويورك تايمز الى موسكو بالاستناد الى تسجيلات صوتية للقوات الجوية الروسية وسجلات مراصد حركة الطيران الحربي وبيانات شهود عيان، هي جزء من عملية منهجية وفق الصحيفة لدعم رئيس النظام بشار الأسد.

وقالت الصحيفة في تحقيقها الاستقصائي إن مستشفى نبض الحياة الجراحي الذي أخلاه طاقمه قبل ثلاثة ايام من قصفه تحسبا من حدوث غارات، كان من بين المنشآت الطبية التي قصفت خلال فترة الـ12 ساعة في 5 أيار/ مايو.

وأعطى ضابط روسي في غرفة التحكم على الأرض الإحداثيات التي تتوافق مع المستشفى الى الطيار الذي رد بعد دقائق بانه يرى الهدف، وفق الصحيفة.

وأعطت غرفة التحكم الإذن للطيار للقيام بالغارة في نفس الوقت الذي قام به أحد مراقبي مراصد الطائرات الحربية، المكلف بتحذير المدنيين حول غارات وشيكة، بتسجيل وجود طائرة حربية روسية في المنطقة.

وأبلغ الطيار بعد ذلك عن إلقاء قنابل، ووثق صحافيون محليون كانوا يصورون المستشفى ثلاث قنابل تخترق سقفها وتنفجر.

كما تعرض مستشفى كفرنبل الجراحي الذي يبعد عدة أميال للقصف عدة مرات بعد ذلك بوقت قصير.

وتماما كما حدث مع الغارة السابقة، وثّقت الصحيفة تسجيل مرصد طائرات لتحليق طائرة روسية تزامنا مع محادثة للقوات الجوية الروسية يقول فيها الطيار إنه "نفذ" الهدف مبلّغا عن ثلاث ضربات بفارق خمس دقائق، ما يتطابق مع تسلسل زمني أعطاه أحد الأطباء.

وقصفت الطائرات الروسية ايضا مستشفى المغارة المركزي في كفرزيتا ومستشفى الأمل لجراحة العظام خلال فترة الـ12 ساعة. وقد أعطت المرافق الأربعة إحداثياتها الى الأمم المتحدة لإدراجها في قائمة منع الاستهداف.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي فتح تحقيق داخلي حول قصف المستشفيات في سوريا التي سبق وأن قدمت المنظمة الدولية إحداثياتها لروسيا.

وتعرضت عشرات المنشآت الطبية التي تملك صلات مع الأمم المتحدة الى القصف هذا العام، لكن روسيا نفت اي استهداف متعمد لمنشآت مدنية.