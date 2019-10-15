إصابة 3 أطفال في قصف بالهاون لـ ي ب ك الإرهابي على مخيم للاجئين شمال سوريا

شنت ميليشيا ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية هجمات ضد أهداف مدنية في منطقة جرابلس السورية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال، حسبما ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء.

وقد أطلق التنظيم الإرهابي قذائف هاون من مدينة عين العرب في شمال سوريا، بالقرب من الحدود التركية، على مخيم للاجئين في جرابلس، تم الاستيلاء عليها من تنظيم داعش الإرهابي عام 2016 أثناء عملية درع الفرات التركية.

وأصيب في الهجوم بقذائف الهاون ثلاثة أطفال، وهو واحد من الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيا ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية على المدنيين.

جدير بالذكر أن "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي كان قد عمد أيضاً إلى استهداف المناطق المأهولة بالمدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، في منطقة عفرين بريف حلف شمال غربي سوريا.

وأودت القذائف التي أطلقها "ي ب ك/بي كا كا" باتجاه مناطق المدنيين على الجانب التركي، بحياة 7 أشخاص وإصابة 113 آخرين بجروح.

والأربعاء الماضي أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف عملية ربيع السلام، التي أطلقتها تركيا استنادا إلى حقوقها النابعة من القانون الدولي، و"حق الدفاع المشروع عن النفس" الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى إنشاء منطقة آمنة خالية من الإرهاب حتى يتمكن السوريون الراغبون بالعودة إلى المنطقة في شرق نهر الفرات الخاضع لسيطرة ي ب ك/بي كا كا الإرهابي المدعوم أمريكياً.