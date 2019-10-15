حرائق كبرى تلتهم مساحات واسعة من غابات لبنان وسط ذعر واستنفار

نشبت في لبنان، فجر الثلاثاء، حرائق كبيرة أتت على مساحات واسعة من الغابات في عدة مناطق جنوب ووسط وشمال البلاد، وسط حالة من الذعر بين السكان، وجهود مكثفة لفرق الدفاع المدني لإخماد الحرائق.

وامتدت الحرائق لتشمل مناطق المشرف والدبية والناعمة والدامور في الشوف (ساحل جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية في ذوق مصبح، وكريت، ومزرعة يشوع، وقرنة الحمرا في قضاء المتن، والمنصورية في قضاء المتن (شمال بيروت)، وعكار شمالي البلاد.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، أن "الحرائق اندلعت في غابات عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية (الغابية) المتنوعة، ولامست المنازل في عدد منها"، دون تحديد أي أضرار محتملة.

وقُتل مدني على الأقل في منطقة الشوف أثناء تطوعه لمساعدة فرق الإطفاء على اخماد حريق، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عائلته.

وفي منطقة المشرف جنوب بيروت، أتت النيران التي اندلعت منذ الاثنين على عدد من المنازل وأحرقتها بالكامل. وأخلى سكان منازلهم "جراء شدة الاختناق التي طالت العشرات"، وفق الوكالة. وغطت سحب الدخان جراء الحرائق مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوباً.

وقال قائد الدفاع المدني الفلسطيني حسين الديماسي، في مقطع فيديو مسجل تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "عدة فرق من الدفاع المدني الفلسطيني من عدة مخيمات شاركت في عملية إخماد الحرائق".

وتراجعت حدّة الحرائق نسبياً مساء الثلاثاء بعد تطويق عدد منها وبدء تساقط الأمطار في مناطق متفرقة.