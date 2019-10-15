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وزارة الدفاع الروسية: قوات النظام السوري تسيطر على مدينة منبج

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 15.10.2019 13:44
آخر تحديث في 15.10.2019 15:46
العلم الروسي وعلم النظام السوري فوق منبج (رويترز) العلم الروسي وعلم النظام السوري فوق منبج (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قوات النظام السوري سيطرت على كامل مدينة منبج ومحيطها في أعقاب نشر دمشق قوات في شمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الجيش الحكومي السوري سيطر بالكامل على مدينة منبج ومحيطها".

وروسيا حليف رئيسي لدمشق، وتدخلت عسكريا في 2015 دعما لنظامها الأسدي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تواصل تسيير دوريات في مناطق حدودية على طول "خط التماس" بين القوات السورية والتركية.

وقالت "تم ترتيب التعاون مع الجانب التركي".

من جانب آخر، أعلن الموفد الروسي الخاص الى سوريا ألكسندر لافرنتييف الثلاثاء أن روسيا لن تسمح بمواجهات بين الجيشين التركي والسوري.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافرنتييف قوله من أبوظبي حيث يرافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته، "أعتقد أن مثل هذه المواجهات ستكون غير مقبولة ولا تصبّ في مصلحة أحد. ولذلك ، لن نسمح بأن تصل" الأمور الى هذا الحد.

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