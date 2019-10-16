"الوفاق" الليبية تطالب الصين بالتحقيق في بيع طائراتها المسيرة للإمارات

طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، الصين بفتح تحقيق في بيع طائرات مسيرة للإمارات وتستخدمها الأخيرة في قصف المدنيين بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، في بيان لها، إنها "سلمت القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا رسالة تطالب فيها بالتحقيق حول الطائرات المسيرة التي باعتها الصين للإمارات، وتستخدمها الأخيرة في قصف المدنيين الليبيين في طرابلس".

وأضافت أن "القائم بالأعمال الصيني أكد حرص بلاده، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، على متابعة تنفيذ الدول لاتزاماتها تجاه قرارات المجلس وحرصها على توطيد العلاقة مع ليبيا".

وذكرت الخارجية الليبية، أنها أبلغت الصين باهتمامها ببدء مشاورات لوضع الدول أمام مسؤولياتها تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت أن أي اختراق لقرارات المجلس يعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات، أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية".

واتهمت حكومة الوفاق، نهاية سبتمبر الماضي، "الطيران الإماراتي المسير" بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)؛ دعما لقوات الشرق الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.