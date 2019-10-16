شخصيات عامة فرنسية تدعو ماكرون إلى إدانة الكراهية ضد المسلمين

وقعت نحو 90 شخصية فرنسية، عريضة وقدمتها للرئيس ماكرون داعية إياه إلى إدانة الاعتداء العنصري الذي طال سيدة محجبة في اجتماع للمجلس الإقليمي لمنطقة بورغون-فرانش-كونتي.

وجاء الاعتداء عندما طلب المنتخب المحلي جوليان أودول الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، من السيدة المحجبة التي كانت ترافق مجموعة من الأطفال التلاميذ الذين حضروا اجتماع المجلس الإقليمي، أن تنزع حجابَها باسم "مبادئ الجمهورية والعلمانية"، مما أثار جدلا كبيرا في البلاد وأعاد مجددا النقاش حول الحجاب.

دعوة الشخصيات الـ90 جاءت في عريضة نشرت بصحيفة لوموند الثلاثاء، تحت عنوان: "سيدي الرئيس قل كفى للكراهية ضد المسلمين في فرنسا".

من بين الشخصيات الموقعة على العريضة، الممثل الكوميدي المشهور عمر سي والممثلة ماريانا فويس، والمخرج ماثيه كاسوفيتز، والممثلة جيرالدين ناكاش والمخرجة تونيه مارشال، وغيرهم.

وجاء في العريضة: "نحن الشخصيات من خلفيات متنوعة، ونلتزم بمبدأ العلمانية كما ينص القانون، نطلب على وجه السرعة، من الرئيس إيمانويل ماكرون، أن يدين علانية الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له هذه المرأة أمام ابنها".

وأضافت "هذا المشهد وهذه الكلمات وهذا السلوك من أعمال العنف والكراهية شيء لا يصدق! لقد جعل اليمين المتطرف الكراهية ضد المسلمين أداة رئيسية للدعاية، لكنه لا يحتكرها؛ إذ لا يتردد أعضاء من اليمين واليسار بدورهم في تشويه صورة المسلمين".

وعليه طلبت هذه الشخصيات من الرئيس ماكرون أن يقول بصوت عال وبكل قوة إن "النساء المسلمات محجبات كن أم لا والمسلمين بشكل عام لديهم مكانتهم الكاملة داخل المجتمع الفرنسي، وأن يرفض تشويه صورتهم والتنديد بهم فقط لأنهم مارسوا شعائرهم الدينية البسيطة. وأن يشدد على ضرورة وضع حد للتمييز الذي يتعرضون له".

ويثير هذا الموضوع انقساما حتى داخل الأغلبية الحاكمة. فقد قال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير إن ارتداء الحجاب "غير مرغوب فيه في المجتمع الفرنسي"، الأمر الذي انتقده النائب عن حركة الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" أورليان تاشي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا قبل أيام إلى مكافحة ما وصفه بـ "الشر الإسلامي" بصرامة، داعياً الأمة إلى التوحد من أجل مواجهته؛ وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة تأبين ضحايا الاعتداء الذي استهدف مديرية شرطة بباريس.

لكنه أوضح لاحقاً أنه من غير المقبول الخلط وتشويه صورة جزء من التكوينة الوطنية.