أنصار "ي ب ك/ بي كا كا" يستخدمون صورة عهد التميمي لتشويه "نبع السلام"

استخدم أنصار تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، صورة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للمقاومة الفلسطينية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشويه عملية "نبع السلام" الجارية شمالي سوريا ضد الإرهابيين.

ووصل الأمر بأنصار التنظيم الإرهابي إلى حد استحضار صور قديمة ذات رمزية تاريخية، والزعم بأنها ملتقطة أثناء العملية.

وفي إطار محاولاتها الرامية لتضليل الرأي العام، تتعمد حسابات موالية لمنظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور ومقاطع فيديو مسجلة في أماكن مختلفة، وتواريخ سابقة على أنها عائدة لعملية "نبع السلام" المستمرة شمالي سوريا.

وبث أحد الحسابات الموالية للتنظيم الإرهابي، صورة متداولة شهيرة لعهد التميمي مأخوذة أثناء أعتقال جنود إسرائيليين لشقيقها الأكبر في 2012، وهي تقاومهم، حيث قام أنصار التنظيم بلصق العلم التركي على الجنود الإسرائيليين زاعمين أنها ملتقطة في إحدى المناطق التي تجري فيها عملية "نبع السلام".

وسبق لعهد التميمي أن تسلمت جائزة "حنظلة للشجاعة" عام 2012 من قبل بلدية "باشاك شهير" في تركيا، لشجاعتها في تحدي الجيش الإسرائيلي، والتقت في حينه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته.