الخارجية العراقية تعلن استعدادها لتسلم عناصر "داعش" العراقيين لمحاكمتهم داخل البلاد

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، استعداد بلاده تسلم عناصر تنظيم "داعش" العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل البلاد.

وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في بغداد، "بحثنا مع الجانب الفرنسي مصير العناصر الإرهابية المحتجزة في الداخل السوري في ضوء العمليات العسكرية التركية".

وأضاف أن "العراق مستعد لتسلم عناصر تنظيم داعش العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل البلاد".

وأكد الحكيم أن القوات العراقية تراقب ما يجري في سوريا واتخذت إجراءات لمنع تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود.